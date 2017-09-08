В Орловской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца

В МО МВД России «Мценский» обратилась продавец местного магазина. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел неизвестный и, угрожая ей топором, забрал деньги – 4 тысячи рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска опросили потерпевшую. Был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого. Следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 «Разбой».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — мм оказался 28-летний местный житель.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. Мужчина попытался скрыться от полицейских, оказывал им сопротивление.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.