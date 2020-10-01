В Орловской области задержали сбытчика арбалета

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Орёл установили и задержали 44-летнего безработного жителя Елецкого района, подозреваемого в незаконном сбыте оружия.

Экспертиза установила, что изъятый у злоумышленника арбалет является метательным оружием, сила натяжения тетивы составляет 90 кг. С такими характеристиками он пригоден не столько для стрельбы по мишени, сколько для охоты на крупного зверя. Более того, арбалет подобной мощности способен пробить бронежилет до 3-го класса защиты, сдерживающий пулю от автомата Калашникова. Также изъятые три стрелы по 611 мм, как установила экспертиза, пригодны для метания.

Мужчина пояснил, что приобрёл арбалет в магазине для спортивной стрельбы и собственноручно внёс изменения в конструкцию оружия, существенно увеличив его мощность.

Бесплатное объявление о продаже арбалета подозреваемый разместил на одном из сайтов. На него обратили внимание транспортные полицейские, выступив в роли покупателей.

Сделка состоялась на железнодорожной станции Казаки. Как только продавец получил деньги и передал арбалет покупателю, его задержали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.