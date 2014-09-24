В Орловской области задержан подозреваемый в совершении двух громких убийств

Следственными органами СК РФ во взаимодействии с оперативниками УМВД раскрыты резонансные убийства прошлых лет. Речь идет об убийстве бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева.

Напомним, Андрей Уваров убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев был застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в центре Орла 24 сентября 2014 года.

В ходе предварительного следствия уголовные дела были соединены в одно производство, поскольку согласно заключению баллистической экспертизы пули и гильзы, изъятые в ходе осмотров с мест происшествий, были из одного и того же пистолета. На протяжении нескольких лет следователи и оперативники кропотливо отрабатывали различные версии совершенных убийств. Как заявили в пресс-службе СК РФ, в результате значительного объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Им оказался 49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст.ст. п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления.

 

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Опубликовано 02 Фев 2018 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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