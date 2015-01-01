В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки

Злоумышленник поджёг дом пенсионерки, пытаясь крыть следы преступления.

Тело пожилой жительницы села Городище обнаружили сотрудники МЧС после того, как потушили возгорание в ее доме. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина 1942 года рождения погибла в результате механической асфиксии.

Следственные органы СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Розыском подозреваемого занялись сотрудники ОМВД России по Урицкому району и управления уголовного розыска регионального УМВД.

Оперативникам удалось установить, что к насильственной смерти пенсионерки может быть причастен ранее судимый житель деревни Криволожка Урицкого района 1990 года рождения. Мужчина признался в совершении убийства. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения проник в дом пожилой женщины, задушил ее подушкой, затем стал искать сбережения жертвы. Денег он не нашел, и тогда поджег дом.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Мар 2017 в 11:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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