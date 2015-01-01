В Орловской области задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, 13 января с заявлением о пропаже 29-летнего сына в полицию обратилась жительница Ливенского района.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек находился в компании местных жителей 1980 г. р. и 1986 г.р. Компания распивала спиртные напитки, вспыхнула ссора, в результате злоумышленники поочередно нанесли несколько ударов по голове 29-летнему мужчине. От полученных травм он скончался.

Спустя несколько дней один из наносивших побои – гражданин 1986 г. р. расчленил тело потерпевшего и сжег его в газовой печи, а затем выбросил оставшиеся фрагменты в мусорный контейнер.

По данному факту сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.