В Орловской области задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, 13 января с заявлением о пропаже 29-летнего сына в полицию обратилась жительница Ливенского района.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек находился в компании местных жителей 1980 г. р. и 1986 г.р. Компания распивала спиртные напитки, вспыхнула ссора, в результате злоумышленники поочередно нанесли несколько ударов по голове 29-летнему мужчине. От полученных травм он скончался.

Спустя несколько дней один из наносивших побои – гражданин 1986 г. р. расчленил тело потерпевшего и сжег его в газовой печи, а затем выбросил оставшиеся фрагменты  в мусорный контейнер.

По данному факту сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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Опубликовано 16 Янв 2017 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 24

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