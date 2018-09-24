24 сентября 2018



В Орловской области зафиксирован 51-й случай бешенства животных

Специалистами «Орловского референтного центра Россельхознадзора» проведено шесть исследований патологического материала от животных на бешенство. Выявлен один положительный результат – у собаки в Должанском районе (деревня Калиновка).

Специалисты рефцентра отмечают, что это уже 51-й случай выявленного бешенства у животных на территории Орловской области в текущем году.

В 2017 году в регионе было зафиксировано 30 случаев этого особо опасного вирусного заболевания.

 

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Опубликовано 24 Сен 2018 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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