В Орловской области зафиксирован 51-й случай бешенства животных

Специалистами «Орловского референтного центра Россельхознадзора» проведено шесть исследований патологического материала от животных на бешенство. Выявлен один положительный результат – у собаки в Должанском районе (деревня Калиновка).

Специалисты рефцентра отмечают, что это уже 51-й случай выявленного бешенства у животных на территории Орловской области в текущем году.

В 2017 году в регионе было зафиксировано 30 случаев этого особо опасного вирусного заболевания.