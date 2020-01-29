29 января 2020



В Орловской области заключенный осужден за публичное оправдание и пропаганду терроризма

Работниками прокуратуры области поддержано государственное обвинение по уголовному делу  в отношении ранее судимого гражданина М., который признан виновным в совершении преступления,  предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Судом установлено, что М., отбывая наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области,  используя смартфон, имеющий доступ к сети «Интернет», разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, оправдывающую и пропагандирующую терроризм.

Уголовное дело в отношении М. было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности М. и на основании ст. 70 УК РФ назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

По факту хранения и использования осужденным М. запрещенного на территории исправительного учреждения предмета – смартфона, в адрес начальника УФСИН России по Орловской области прокуратурой внесено представление об устранении нарушений уголовно – исполнительного законодательства, по результатам рассмотрения которого начальник отряда исправительной колонии привлечен к дисциплинарной ответственности.

По информации прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 29 Янв 2020 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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