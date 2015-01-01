В Орловской области закрыли сайт по продаже фальшивых дипломов

Прокуратура Корсаковского района провела проверку по факту размещения в сети Интернет информации о способах получения фиктивных дипломов об образовании.

Было установлено, что на одном из интернет-сайтов пользователям разъяснялась процедура получения дипломов без прохождения обучения в учебных заведениях. Что напрямую нарушает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и предусматривает УК РФ запрет подделки официального документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запретить распространение нелегальной информации. Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления решения в законную силу оно будет направлено в Роскомнаднзор для блокировки.

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 12:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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