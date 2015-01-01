В Орловской области запретили рассказывать о способах передачи взяток

Урицкой межрайонной прокуратурой выявлены два Интернет-сайта, содержащих информацию о способах и условиях дачи взятки должностным лицам. Поскольку распространение подобной информации побуждает к совершению преступлений и административных правонарушений коррупционной направленности и подрывает авторитет органов государственной власти страны — прокуратура вышла с требованием о блокировке противоправных статей на сайтах.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры, статьями 33, 34, 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за получение и дачу взятки, пособничество и подстрекательство к ним. По результатам проверки межрайонной прокуратурой подготовлены исковые заявления, требования которых в полном объеме удовлетворены Урицким районным судом. Судебные решения в законную силу пока не вступили.

 

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Опубликовано 14 Фев 2017 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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