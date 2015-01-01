В Орловской области запретили рассказывать о способах передачи взяток

Урицкой межрайонной прокуратурой выявлены два Интернет-сайта, содержащих информацию о способах и условиях дачи взятки должностным лицам. Поскольку распространение подобной информации побуждает к совершению преступлений и административных правонарушений коррупционной направленности и подрывает авторитет органов государственной власти страны — прокуратура вышла с требованием о блокировке противоправных статей на сайтах.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры, статьями 33, 34, 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за получение и дачу взятки, пособничество и подстрекательство к ним. По результатам проверки межрайонной прокуратурой подготовлены исковые заявления, требования которых в полном объеме удовлетворены Урицким районным судом. Судебные решения в законную силу пока не вступили.