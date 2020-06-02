В Орловской области запускают службу социального сопровождения семей с детьми-инвалидами

С 1 июня 2020 года на базе пяти Региональных отделений ВОРДИ заработала пилотная служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейные приемные ВОРДИ». Каждый консультационный пункт будет работать по своему индивидуальному графику.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также семьи со взрослыми инвалидами, нуждающимися в представительстве своих интересов, смогут получить информационно-справочную поддержку. В пунктах помогут с вопросами инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы, социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

Любой родитель/законный представитель ребенка или взрослого с инвалидностью, нуждающегося в представительстве своих интересов, проживающий в пилотном регионе, может обратиться в консультационный пункт, созданный на базе независимой организации – ВОРДИ и проконсультироваться/получить поддержку психологическую, юридическую, организационную по вопросам реализации прав своих детей.

Программа финансируется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 135 » О предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций». В Орловской области Консультационные пункты в рамках федеральной программы будет работать с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Уже сейчас обращения от семей с детьми-инвалидами принимаются по тел. 8800-550-05-11 и почте vordi.orel@gmail.com