В Орловской области заработал налоговый режим для самозанятых

С 1 июля в Орловской области введен специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. С этого месяца установить на смартфон приложение «Мой налог» и получить официальный статус самозанятого смогут все желающие орловцы.

Введение нового специального режима является одной из мер поддержки малого бизнеса в части снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, а также даст возможность самозанятому населению легализовать свой бизнес. Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от своей деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.

Законом определен ряд ограничений для применения данного налогового режима. Это в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 млн рублей. Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки налогообложения составляют 4 процента при расчете с гражданами и 6 процентов, если расчет производится с индивидуальными предпринимателями или организациями.

Напомним, что 8 июня внесены изменения в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, согласно которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

Кроме того, Правительство РФ одобрило подготовленный Минэкономразвития проект постановления с изменениями в Программу льготного кредитования субъектов МСП (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764). Эти же изменения коснулись самозанятых. По новым правилам были упрощены требования к заемщику денежных средств. Исключены требования об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по зарплате и просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей). По новым правилам были упрощены требования к заемщику денежных средств. Исключены требования об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по зарплате и просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей).

В 2020 году самозанятым предоставляется дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно использовать до конца года.