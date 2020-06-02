В Орловской области заработал центр по выплате пенсий

С 1 июня 2020 года начинает работу новая структурная единица ПФР — центр по выплате пенсий и обработке информации. Он берет на себя функции по выплатам, по ведению баз данных, ведению индивидуальных лицевых счетов, по межведомственному взаимодействию при оказании государственных услуг.

Создание новой структуры позволит сократить трудозатраты на выполнение основных функций ПФР, централизовать процесс выплаты и доставки пенсий и социальных выплат. Это становится возможным благодаря использованию новых технологий, совершенствованию подходов к выполнению поставленных задач, контролю за всеми выполняемыми процессами. На создание центра не потребовалось дополнительных финансов, так как было произведено перераспределение расходов внутри организации.

Следует отметить, что напрямую с населением центр работать не будет. Привычный орловцам порядок взаимодействия с ПФР остается прежним — через клиентские службы территориальных органов ПФР, МФЦ, Портал госуслуг или «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.