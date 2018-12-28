В Орловской области заработал второй мультиплекс

Цифровая телесеть заработала в полном объеме на всей территории Орловской области. На днях включили последние передатчики второго мультиплекса в Болховском, Мценском, Свердловском, Знаменском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с 2009 года в регионе было построено 30 объектов цифрового телерадиовещания. До прихода «цифры» половина орловцев могли принимать не более пяти-шести телеканалов, и то в старом аналоговом качестве. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.

Также с декабря 2017 года каждому жителю Орловской области доступны и региональные программы ГТРК «Орёл» в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Летом следующего года регион полностью перейдет на цифровые технологии – аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге».

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый – до 2012 года выпуска, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка с поддержкой формата DVB-T2.

Более подробную информацию можно получить на сайте http://смотрицифру.рф или по телефону федеральной горячей линии 8 (800) 220-20-02. Напомним, в пакет РТРС-1 (первый мультиплекс) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Во второй мультиплекс вошли: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».