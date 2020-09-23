В Орловской области зарегистрировано более 3700 самозанятых

На сегодняшний день в Орловской области более 3700 граждан зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Специальный режим для самозанятых введен на территории региона с 1 июля 2020 года.

УФНС России по Орловской области напоминает: стать самозанятыми могут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые реализуют собственные товары (работы, услуги, имущественные права), получают доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 млн рублей в год и при этом не имеют наемных работников по трудовому договору.

Для регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход предусмотрено несколько способов:

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно бесплатно скачать для платформы через Google play и AppStore;

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России;

3) через кредитную организацию или банк, осуществляющие соответствующее информационное взаимодействие с налоговой службой.

Всем, кто зарегистрируется в статусе самозанятого в текущем году, будет предоставлен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Этот «налоговый бонус» действует до конца 2020 года и предназначен для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему).