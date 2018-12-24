В Орловской области зарегистрированы первые случаи гриппа

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, зарегистрированы первые случаи гриппа А (Н3N2).

С 17 по 23 декабря в Орловской области зарегистрировано 4 375 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, 62,5% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом — дети. Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 2,8%) и среди взрослых (на 13,6%).

В настоящее время ограничительные мероприятия введены по классам в пяти общеобразовательных учреждениях области (г.Орел, г.Малоархангельск и Урицкий район).

Санитарные врачи напоминают о необходимых мерах профилактики гриппа и ОРВИ.