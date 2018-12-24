24 декабря 2018



В Орловской области зарегистрированы первые случаи гриппа

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, зарегистрированы первые случаи гриппа А (Н3N2).
С 17 по 23 декабря в Орловской области зарегистрировано  4 375 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом,   62,5% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом — дети.  Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 2,8%) и среди взрослых (на 13,6%).
В настоящее время ограничительные мероприятия введены по классам в пяти общеобразовательных учреждениях области (г.Орел, г.Малоархангельск и Урицкий район).
Санитарные врачи напоминают о необходимых мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

 

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Опубликовано 24 Дек 2018 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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