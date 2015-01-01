В Орловской области завершилась единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам

Доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. В Орловской области на эти цели было направлено более 1 миллиарда 360 миллионов рублей. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные организации, — пояснили в пресс-службе ПФР.

В то же время не исключены случаи, когда пенсионера мог отсутствовать дома в период визита почтальона. Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в следующий доставочный период. Эти случаи носят единичный характер. В целом единовременную выплату получили более 270 тысяч орловских пенсионеров.