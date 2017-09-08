В Орловской области завтра снова ожидают сильный ветер

1 ноября на территории Орловской области ожидаются порывы ветра до 19 м/с. По прогнозу Орловского гидрометцентра, сегодня ночью по области небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 8-13, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем -2°С…+3°С.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сильный ветер может послужить причиной обрывов линий электропередач, привести к падению деревьев и слабо закрепленных конструкций. Из-за гололеда на дорогах возможно увеличение количества ДТП. Поэтому орловцев просят при усилении ветра ограничить выход из зданий. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, специалисты рекомендуют укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину завтра лучше оставить в гараже, а при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта.