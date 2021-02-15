15 февраля 2021



В Орловской области животных вакцинируют против сибирской язвы

В частности, речь идет о вакцинации восприимчивых животных (лошадей, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота).

Вакцинация животных против сибирской язвы  проводится в хозяйствах всех форм собственности подведомственными управлению ветеринарии Орловской области бюджетными учреждениями.

В 2020 году было вакцинировано около 210 тыс. голов животных.

С целью исключения сибирской язвы за прошедший год проведено 1289 лабораторных исследований биоматериала от животных. Результат исследований отрицательный, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 15 Фев 2021 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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