В Орловской области животных вакцинируют против сибирской язвы

В частности, речь идет о вакцинации восприимчивых животных (лошадей, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота).

Вакцинация животных против сибирской язвы проводится в хозяйствах всех форм собственности подведомственными управлению ветеринарии Орловской области бюджетными учреждениями.

В 2020 году было вакцинировано около 210 тыс. голов животных.

С целью исключения сибирской язвы за прошедший год проведено 1289 лабораторных исследований биоматериала от животных. Результат исследований отрицательный, информирует официальный Портал Орловской области.