5 апреля 2021



В Орловской области злоумышленники произвели и пытались сбыть 4 кг психотропных веществ

Утверждены обвинительные заключения по двум  уголовным делам о незаконном обороте психотропных веществ в составе организованной группы, сообщает прокуратура Орловской области.

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, на территории региона произвели психотропное вещество общей массой более 4 кг, что является особо крупным размером, которое в последующем намеревались сбыть с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, однако психотропное вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Также злоумышленникам вменяется, что они, действуя в составе организованной группы, по не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца преступный умысел, направленный на незаконное производство психотропного вещества в особо крупном размере, общей массой более 900 граммов, поскольку преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Уголовные дела направлены в Залегощенский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

 

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Опубликовано 05 Апр 2021 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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