В Орловской области злоумышленники произвели и пытались сбыть 4 кг психотропных веществ

Утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам о незаконном обороте психотропных веществ в составе организованной группы, сообщает прокуратура Орловской области.

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, на территории региона произвели психотропное вещество общей массой более 4 кг, что является особо крупным размером, которое в последующем намеревались сбыть с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, однако психотропное вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Также злоумышленникам вменяется, что они, действуя в составе организованной группы, по не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца преступный умысел, направленный на незаконное производство психотропного вещества в особо крупном размере, общей массой более 900 граммов, поскольку преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Уголовные дела направлены в Залегощенский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.