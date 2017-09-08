В Орловской области зверей будут считать с помощью беспилотников

В 2018 году в Орловской области при проведении ежегодного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания будут применяться инновационные технологии, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Для зимнего маршрутного учета облэконадзор приобрел квадрокоптер. В настоящее время оборудование проходит настройку и проверку. Применение квадрокоптера дополнит традиционные методы полевых работ, когда количество и видовой состав животных определяют по следам на снегу. Мониторинг охотничьих животных стартовал 1 января и продлятся до 28 февраля. По итогам зимнего маршрутного учета будут установлены квоты и нормы добычи охотничьих ресурсов в регионе на год, а также пропускная способность охотничьих угодий. Кроме того, органами государственной власти будет принято решение о регулировании численности охотничьих ресурсов, осуществлен анализ состояния популяций животных.

Сейчас разработаны схемы территории, на которой необходимо получить сведения о численности диких зверей. Определены соответствующие маршруты. Участки закреплены за инспекторами. Кстати, в нацпарке «Орловское полесье» квадракоптер уже несколько лет используется для наблюдения за волной популяцией зубров и такой метод контроля показал свою высокую эффективность. Например, чтобы посчитать малышей, необходимо приблизиться к стаду, а пугливые животные не подпускают близко и стадо окружает малышей со вех сторон. Только с воздуха в этом случае удается получить всю необходимую информацию. Насколько эффективен окажется квадрокоптер при учете охотничьих животных — станет известно в марте при подведении итогов мониторинга.