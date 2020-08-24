24 августа 2020



В Орловской областной библиотеке им. Бунина открывается выставка «Новые поступления» (12+)

С 24 августа по 7 сентября в отделе абонемента образовательных услуг Областной библиотеки им. И.А. Бунина открывается книжная выставка новых поступлений. Читателей ждут книги, пополнившие фонд библиотеки в августе 2020 г.

На выставке представлены книги отечественных и зарубежных авторов, отраслевая и художественная литература разных жанров. Детективы и любовная проза, фэнтези и мистика, классика и книги современных авторов, – всё это можно найти среди новинок в библиотеке.

На выставке представлены выпуски: «Мировая художественная культура», «Русская культура», «Английский язык», «Мифология», «Растения», «Динозавры».

Любителям истории будет интересна книга Э. Радзинского «Николай II». На выставке также представлены книга К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», альбом «Что такое искусство?», а также Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

Из художественной литературы — Б. Акунин «Знак Каина», «Звездуха», «Вдовий плат», Чак Паланик «Невидимки», Т. Толстая «Невидимая дева», А. Гавальда «Луис Мариано или глоток свободы» и многое другое.

Более подробно познакомиться с выставкой и взять понравившуюся книгу  можено, посетив отдел абонемента образовательных услуг Областной библиотеки им. И.А. Бунина.

Выставка продлится до 7 сентября. Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих.

 

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Опубликовано 24 Авг 2020 в 13:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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