В орловской областной библиотеке им. Бунина проходит книжная выставка, посвященная заповедникам

11 января 2017 г. в отделе абонемента образовательных услуг областной библиотеки им. И.А. Бунина организована книжная выставка «Мир заповедной природы», посвященная заповедникам и национальным паркам.

2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующий указ 1 августа 2016 г. подписал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Данное событие приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского.

Всего в России на сегодняшний день существует более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий разных уровней и различных категорий.

Где и для чего организовываются заповедники и национальные парки? Чем они отличаются друг от друга? Какая работа в них ведется? На эти и многие другие вопросы дают ответ книги, представленные на нашей выставке.

Авторы изданий «Заповедными тропами» и «Заповедными тропами зарубежных стран» уводят читателя в мир заповедной природы и позволяют ему как бы побывать там наяву, одновременно узнав об истории создания заповедников, их сегодняшних проблемах, как и проблемах всей заповедной системы. Но о природе мало говорить, её необходимо видеть, поэтому замечательные фотографии дикой природы являются не менее важной составляющей этих книг.

Также на выставке представлены научно-художественные книги из серии «Заповедники СССР». Особенность книг этой серии в том, что большинство очерков написаны ведущими сотрудниками заповедников и дают представление об истории создания, территории, рельефе, климате, растительном и животном мире каждого заповедника. Все издания увлекательно написаны и прекрасно иллюстрированы.

Выставка продлится до 16 января. Приглашаем всех желающих.

Пресс-служба библиотеки им. Бунина.