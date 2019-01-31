31 января 2019



В Орловской областной библиотеке обсудят творчество Даниила Гранина (12+)

Литературный час «Творческое наследие Даниила Гранина» (12+) состоится в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина 7 февраля. Начало — в 13.00, информирует пресс-служба библиотеки.

Даниил Гранин – писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны.

Даниил Гранин один из тех писателей, который прошёл через войну, дошёл до Берлина в качестве командира танковой роты. Событием в жизни страны был выход «Блокадной книги» (совместно с А. М. Адамовичем), где авторы на документальном материале попытались честно и без прикрас описать жизнь в блокадном Ленинграде.

Всех желающих приглашают обсудить произведения Даниила Александровича Гранина, познакомиться с жизнью и творчеством писателя, подробнее узнать о его общественной деятельности. Вас ждет выставка литературы, на которой можно увидеть первые публикации произведений писателя в журналах «Звезда» (1949г.) и «Новый мир» (1977г.).

Указом Президента РФ Владимира Путина  2019 год объявлен годом Даниила Гранина.

 

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Опубликовано 31 Янв 2019 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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