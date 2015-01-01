В Орловской областной библиотеке проходит выставка «Ушедшим – память и свеча» (16+)

Выставка под таким названием открыта с 20 июня по 4 июля в отделе основного книгохранения Областной библиотеки им. И. А. Бунина в ознаменование 77-летия начала Великой Отечественной войны.

Читатели могут ознакомиться с материалами, авторами которых являются ветераны боевых действий, очевидцы тех событий из числа гражданского населения, историки, военные аналитики, журналисты. На выставке представлены «Российская газета», «Красная звезда», «Военно-промышленный курьер», журналы «Российская история», «Новая и новейшая история», «Российская федерация сегодня», «Родина».

Отдел основного книгохранения в очередной раз предоставляет широкому кругу пользователей возможность познакомиться с уникальными изданиями редкого фонда библиотеки, газетами и журналами военной поры.

— Посетителям выставки будут особенно интересны газеты июня 1941 года: «Правда», «Известия», «Комсомолец», «Орловская правда». В газете «Правда» за 23 июня 1941 г. опубликовано выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова о нападении Германии на СССР. Там же опубликованы Указы Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», «О мобилизации военнообязанных», — прокомментировала ведущий библиотекарь Л. Рыжикова.

 

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Опубликовано 20 Июн 2018 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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