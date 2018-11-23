23 ноября 2018



В Орловском БТИ нашли массу нарушений

Областная КСП проверила финансово-хозяйственную деятельность «Межрегионального бюро технической инвентаризации» (БТИ). В частности, председатель контрольно-счётной палаты Иван Левин рассказал на комитете облсоввета, что в ходе проверки были установлены нарушения на сумму более 14 миллионов рублей. В частности, необоснованные расходы по заработной плате составили 3 млн 179,3 тысячи рублей; нарушения бухучёта — 8 млн 344, 8 тысячи рублей. Кроме того, имели место и нарушения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций на сумму 823 тысячи рублей. Зафиксированы случаи необоснованно произведённых выплат при увольнении сотрудников. Так за 2016-2017 годы общая сумма составила 126,3 тыс. рублей. Копия отчёта о результатах проверки была направлена в прокуратуру области, — сообщили в пресс-службе облсовета.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2018 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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