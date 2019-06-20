20 июня 2019



В орловском Детском парке проводят мероприятия с особенными детьми (6+)

В Детском парке Орла проводят мероприятия с особенными детьми.

«В рамках президентской программы «Доступная среда» два сотрудника прошли дополнительную профессиональную подготовку. Это позволило проводить культурно-массовые мероприятия с особенными детьми на более качественном уровне. Клубные формирования («Лапки-царапки» и «Юный художник») работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия творчеством и общение с животными благотворно влияет на детей», — отмечает руководитель парка.

Уже сформировалась группа ребят, с которыми опытные преподаватели выращивают на «тактильной грядке» овощи для питомцев зооуголка.

 

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Опубликовано 20 Июн 2019 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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