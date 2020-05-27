27 мая 2020



В орловском Доме ребенка девять детей заболели коронавирусом

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией девяти малолетних воспитанников Дома ребенка города Орла.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в детском специализированном учреждении.

Ход и результаты проверки — на особом контроле руководителя следственного управления, информирует пресс-служба регионального СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 мая 2020 в 14:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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