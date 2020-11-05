5 ноября 2020



В орловском гипермаркете задержали мужчину с тележкой алкоголя

Инцидент произошел в магазине, расположенном в Северном районе Орла, около восьми часов вечера. Работники гипермаркета обратили внимание на подозрительного мужчину, наполнившего тележку алкогольной продукцией и не оплатившего товары в районе кассовой зоны.

Сотрудники магазина вызвали наряд Росгвардии. Силовики прибыли спустя несколько минут и задержали «покупателя» на выходе из гипермаркета.

Как выяснили росгвардейцы, ранее 42-летний житель одного из южных регионов России неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан в отдел полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2020 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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