В Орловском государственном институте культуры пройдет траурное мероприятие в память о Литвякове Дмитрии, Сулейманове Борисе, Узловском Аркадии и Игнатьевой Надежде, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи

Сегодня в 11.00 в Орловском государственном институте культуры начнется траурное мероприятие в память о выпускниках вуза, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи.

Трагедия унесла жизни вокалистов ансамбля песни и пляски имени Александрова Литвякова Дмитрия, Сулейманова Бориса, Узловского Аркадия — выпускника ОГИК 2016 года, хореографа Игнатьевой Надежды. Почти у всех погибших остались дети, Игнатьева Надежда только недавно вышла из декретного отпуска.

Трое выпускников ОГИК в Сирию улетели первым рейсом и остались живы. Среди них — овдовевший Дмитрий Папкин, его супруга летела вторым рейсом. Девушка погибла. Сиротами остались двое детей.