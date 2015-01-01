В Орловском госуниверситете пройдет лекция известного морского биолога Александра Семёнова

25 марта в корпусе №11 Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева (Наугорское шоссе 29, аудитория № 212) пройдет научно-популярная лекция «Волшебный мир холодных морей».

Спикером выступит Александр Семёнов — морской биолог, выпускник биологического факультета МГУ. Сейчас работает на Беломорской биостанции МГУ начальником водолазной службы. Совершил больше 600 погружений в холодных морях.

Занимается подводной фотографией, в том числе макросъемкой .Снимает и пишет для National Geographic, BBC, Discovery и других крупных изданий.

Автор лучшего научного фото года по версии журнала Nature, победитель международных фотоконкурсов Natural Geographic и «Золотая черепаха».

В рамках проекта «Акватилис» создаёт фильм о подводном мире холодных морей.

Время проведения лекции: с 12-00 — для студентов, с 16-00 — для всех желающих, а также школьников. Вход свободный; количество мест ограничено. Регистрация участников: du.kr@yandex.ru , информирует пресс-служба вуза.