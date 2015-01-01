В Орловском госуниверситете пройдет лекция известного морского биолога Александра Семёнова

25 марта в корпусе №11 Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева (Наугорское шоссе 29, аудитория № 212) пройдет научно-популярная лекция «Волшебный мир холодных морей».

Спикером выступит Александр Семёнов — морской биолог, выпускник биологического факультета МГУ. Сейчас работает на Беломорской биостанции МГУ начальником водолазной службы. Совершил больше 600 погружений в холодных морях.

Занимается подводной фотографией, в том числе макросъемкой .Снимает и пишет для National Geographic, BBC, Discovery и других крупных изданий.

Автор лучшего научного фото года по версии журнала Nature, победитель международных фотоконкурсов Natural Geographic и «Золотая черепаха».

В рамках проекта «Акватилис» создаёт фильм о подводном мире холодных морей.

Время проведения лекции: с 12-00 — для студентов, с 16-00 — для всех желающих, а также школьников. Вход свободный; количество мест ограничено. Регистрация участников: du.kr@yandex.ru , информирует пресс-служба вуза.

 

В Орловской области суд обязал сельскую администрацию обустроить жилой дом системой отопления
В Орле сезон простуд открыт
Сто новогодних и рождественских мероприятий для орловчан
Опубликовано 16 Мар 2017 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"