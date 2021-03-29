29 марта 2021



В Орловском и Мценском районах вновь подтоплены мосты

Из-за интенсивного снеготаяния на Орловщине произошёл подъём уровня воды — около метра — и вновь подтопило два низководных моста.

Этому способствовало резкое потепление и обильное снеготаяние, сообщает ГУ МЧС.

В настоящее время снова подтоплены низководные мосты в Орловском районе (н.п. Тайное) и в Мценском районе (н.п. Городище), проезд по которым закрыт.

Во Мценском районе имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково — Отрадинское.

Орловский район — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Тайное – Белоберёзовский – Орел.

 

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Опубликовано 29 Мар 2021 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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