В Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «А если завтра на Марс?» (12+)

Открытие выставки работ преподавателей и выпускников Московского института профессиональной и любительской фотографии при организации “Русс пресс-фото” состоится 28 ноября в 15.00. Руководитель проектаTOTAMARS — известный российский фотограф Андрей Годяйкин. На фотовыставке представлено 46 работ 14 авторов реалистического и авангардного направления.

Встреча с авторами состоится на закрытии выставки в третьей декаде декабря. В тот же день мастер-класс по современной фотографии даст автор проекта Андрей Годяйкин. О дне и часе этой встречи будет сообщено на сайте Орловского краеведческого музея 20 декабря.