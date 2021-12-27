27 декабря 2021



В Орловском краеведческом музее откроется выставка Анатолия Федая «Графика» (6+)

28 декабря в 15 часов в Орловском краеведческом музее откроется выставка Анатолия Федая «Графика».

Данная серия работ художника — это некая тоска об ушедшем детстве.

Федай — выпускник Орловской художественной школы №2, Орловского художественного училища, Академии художеств им. В.И. Сурикова, член Союза художников России, правления ОРО ВТОО «Союза художников России», стипендиат Министерства культуры РФ.

Выставка продлится до конца января.

Адрес: г. Орел, ул. Гостиная, 2

 

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Опубликовано 27 Дек 2021 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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