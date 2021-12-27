В Орловском краеведческом музее откроется выставка Анатолия Федая «Графика» (6+)
28 декабря в 15 часов в Орловском краеведческом музее откроется выставка Анатолия Федая «Графика».
Данная серия работ художника — это некая тоска об ушедшем детстве.
Федай — выпускник Орловской художественной школы №2, Орловского художественного училища, Академии художеств им. В.И. Сурикова, член Союза художников России, правления ОРО ВТОО «Союза художников России», стипендиат Министерства культуры РФ.
Выставка продлится до конца января.
Адрес: г. Орел, ул. Гостиная, 2