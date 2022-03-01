В Орловском краеведческом музее откроется выставка «Узорных нитей волшебство» (6+)

На ней будут представлены кружево, вышивка и ткачество семи орловчанок. Ольга Архипова, Елена Великасова, Вера Демичева, Нелли Левандовская, Татьяна Маслова, Мария Семенова, Ирина Сухарева не только сохраняют традиции кружевоплетения, вышивки, ткачества, но и создают высокохудожественные авторские произведения на основе традиционного ремесла.

Много экспериментируют в художественном текстиле, стараются привнести неповторимый индивидуальный элемент в современный костюм.

Создают авторские аксессуары: колье, броши, палантины, пояса, сумки и декоративные панно, способные украсить любой интерьер.

Нужно отметить, что мастерицы активно передают свои знания подрастающему поколению.

Четверо из них – преподаватели Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел. Ольга Архипова работает с детьми в «Школе кружевниц» города Мценска. Елена Великасова – методист областного центра народного творчества.