В орловском краеведческом музее открылась выставка церковных ценностей (12+)

В орловском краеведческом музее открылась выставка «Культурные и духовные ценности православных храмов Орловщины». Это совместный проект Орловской митрополии и Орловского краеведческого музея, впервые реализуемый в нашем регионе.

В экспозиции представлены утварь, иконы, облачения, нотные сборники, богослужебные книги, возраст которых исчисляется десятилетиями и даже веками. Каждый предмет связан с богатой историей Православия в Орловском крае. Многие из них можно по праву назвать уникальными и чудом сохранившимися до наших дней.

На выставке также можно будет увидеть работы лучших современных орловских мастеров различных жанров церковного искусства — иконописи, живописи, декоративно-прикладного искусства на религиозный сюжет. Авторы-участники входят в содружество Артели православных художников (в рамках ВТОО «Союз художников России»).

Члены Орловского фотографического общества Дмитрий Куликов, Алевтина Краузе, Татьяна Озёрина, Светлана Михайлова и Леонид Тучнин представят серии фотографических работ, посвященные православной тематике.

Выставка продлится с мая по август, сообщает Орловская митрополия.