13 декабря 2018



 В Орловском краеведческом музее открывается новогодняя выставка (6+)

19 декабря в 14 часов в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Новогодние огни приглашают в сказку».

На выставке будут представлены новогодние открытки, фотографии, елочные игрушки и украшения, советские Деды Морозы, флажки и многое другое. Атмосфера выставки позволит взрослым посетителям вспомнить свое советское детство, а современным детям узнать, какими были новогодние праздники и зимние каникулы несколько десятилетий назад.

Навеют приятные воспоминания и детские книги с новогодними сказками. На выставке будут представлены фотозоны, где посетители смогут сделать памятные снимки. После открытия выставки будет проведен мастер-класс.

 

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Опубликовано 13 Дек 2018 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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