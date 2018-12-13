В Орловском краеведческом музее открывается новогодняя выставка (6+)

19 декабря в 14 часов в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Новогодние огни приглашают в сказку».

На выставке будут представлены новогодние открытки, фотографии, елочные игрушки и украшения, советские Деды Морозы, флажки и многое другое. Атмосфера выставки позволит взрослым посетителям вспомнить свое советское детство, а современным детям узнать, какими были новогодние праздники и зимние каникулы несколько десятилетий назад.

Навеют приятные воспоминания и детские книги с новогодними сказками. На выставке будут представлены фотозоны, где посетители смогут сделать памятные снимки. После открытия выставки будет проведен мастер-класс.