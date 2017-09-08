В Орловском краеведческом музее открывается выставка фотохудожника Алексея Колотушкина

28 ноября в Орловском краеведческом музее открывается фотовыставка Алексея Колотушкина «Акварели Италии».

Алексей Колотушкин родился в 1956 г. в г. Пушкино. Выпускник Московского государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. Член Союза дизайнеров СССР. Активный член фотоклуба г. Пушкино, основанного в 1985 г. Участник и организатор ежегодного фестиваля фотографии в г. Пушкино «Хмельные столбы». Кроме фотографии увлекается реставрацией ретроавтомобилей.

Алексей Колотушкин – участник выставок дизайна и фотографии в России и за рубежом. Работы А. Колотушкина хранятся и в Орловском краеведческим музее.