В Орловском краеведческом музее открывается выставка фотохудожника Алексея Колотушкина

28 ноября в Орловском краеведческом музее открывается фотовыставка Алексея Колотушкина «Акварели Италии».

Алексей Колотушкин родился в 1956 г. в г. Пушкино. Выпускник Московского государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. Член Союза дизайнеров СССР. Активный член фотоклуба г. Пушкино, основанного в 1985 г. Участник и организатор ежегодного фестиваля фотографии в г. Пушкино «Хмельные столбы». Кроме фотографии увлекается реставрацией ретроавтомобилей.

Алексей Колотушкин – участник выставок дизайна и фотографии в России и за рубежом. Работы А. Колотушкина хранятся и в Орловском краеведческим музее.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2017 в 18:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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