1 августа 2018



В Орловском краеведческом музее открывается выставка, посвященная героям-освободителям (6+)

3 августа в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Образ освободителя Орловщины» (6+), посвященная биографическому аспекту воинов Великой Отечественной, освобождавших Орловскую область в июле – сентябре 1943 года.

Особое внимание уделено двум малоизученным темам:

  • уроженцы Орловского края, награждённые государственными наградами за бои лета 1943 года; герои-освободители нашей малой Родины;
  • освободители Орла, водружавшие знамёна над нашим городом. Впервые будет показан материал о нашем земляке, служившем в 380-й стрелковой дивизии, освобождавшей Орёл, получившим за отличие в боях под Орлом орден Красной Звезды и  второй орден Красной Звезды — за водружение в Орле красного знамен

На выставке также представлены предметы амуниции и снаряжения воинов разных специальностей Красной Армии, периода Великой Отечественной войны и боёв за освобождение Орловщины в 1943 году.

Открытие выставки — в 14.00.

 

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Опубликовано 01 Авг 2018 в 14:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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