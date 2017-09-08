В Орловском краеведческом музее презентуют путеводитель «Орловское полесье»

19 сентября в 15:00 в Орловском краеведческом музее состоится презентация путеводителя «Орловское полесье». Информационно-справочное издание подготовлено национальным парком «Орловское полесье» в Год экологии.

В путеводителе содержится подробная информация о национальном парке, его достопримечательностях, культурном, историческом и природном богатстве.

— Авторский коллектив надеется, что, открыв эту книгу, посетители захотят собственными глазами взглянуть на природные достопримечательности и познакомиться с историко-культурным наследием национального парка. Путеводитель с подробными картографическими, справочными и фото- материалами поможет оптимально организовать путешествие в Орловское полесье, — сообщила специалист по экологическому просвещению и туризму
ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» Наталья Кащеева.

 

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Опубликовано 14 Сен 2017 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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