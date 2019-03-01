В Орловском краеведческом музее пройдет фотовыставка «Калейдоскоп» (12+)

Старейший в России народный фотоклуб Выборгского дворца культуры Санкт- Петербурга отпраздновал свое 65-летие. Это событие творческий коллектив клуба отметил серией выставок лучших работ. Одна из экспозиций откроется 6 марта в выставочном зале Орловского краеведческого музея . На суд зрителей будет представлено около семидесяти произведений различных жанров как в классической, так и в экспериментальной манерах.

По устоявшейся традиции, часть работ питерских фотомастеров останется на постоянное хранение в фондах ОКМ. С выставкой «Калейдоскоп» народного фотоклуба орловский зритель может ознакомиться в течение месяца с 6 марта 2019 года.