В орловском лесу ждет помощи заблудившийся пожилой грибник

В группе орловских поисковиков «Лиза Алерт» опубликовано обращение ко всем ,кто может помочь в поисках пропавшего человека — в лесу ждет помощи дедушка 80 лет. Дорога каждая минута. Поэтому ориентировочное время выезда сегодня в 14.00-14.30. Желающих помочь просят одеться соответствующим образом — прочесывать придется мокрый лес. Обязательно взять с собой запасную одежду, обувь, головной убор. Если есть, дождевики, резиновые сапоги, фонарики, рации, репелленты, аккумуляторы внешние, батарейки. Обязательно: перекус и вода (для себя и для соседа), медикаменты (для себя). Все детали будут опубликованы в комментариях в группе «Лиза Алерт».

 

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Опубликовано 08 Сен 2017 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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