24 апреля 2020



В орловском льне нашли ложноскорпионов

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец льна товарного, выращенного на территории Орловской области. Всего в партии было 22 тонны. Специалисты провели энтомологическую и гербологическую экспертизы. По результатам исследований карантинных объектов не обнаружено. Однако, при проведении энтомологической экспертизы специалисты обнаружили книжных ложноскорпионов (Chelifer cancroides) в жизнеспособном состоянии.

Книжный ложноскорпион имеет сплющенное тело длиной всего 3—4 мм. Окрас тела коричневато-бурый. Вторая пара ротовых конечностей (педипальпы) имеет крупные, массивные клешни. Глаза примитивные с небольшим количеством рецепторов. У некоторых видов вообще нет внешних глаз, и они различают свет с помощью расположенных под кутикулой рецепторов.

Вид распространён по всему свету, встречается как в жилище человека, так и под корой старых пней, в ульях, в старых гнёздах птиц, в конюшнях и сараях.

Ведёт скрытный образ жизни. Передвигаясь одинаково хорошо вперёд, боком и вспять, он охотится на сеноедов, клещей, коллембол, постельных клопов, а также на мелких личинок жуков. Для человека безопасен, так как не может проколоть кожу своими клешнями. Более того – поедая прочих соседствующих с человеком обитателей, ложноскорпионы приносят определенную пользу.

 

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Опубликовано 24 Апр 2020 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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