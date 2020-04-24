В орловском льне нашли ложноскорпионов

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец льна товарного, выращенного на территории Орловской области. Всего в партии было 22 тонны. Специалисты провели энтомологическую и гербологическую экспертизы. По результатам исследований карантинных объектов не обнаружено. Однако, при проведении энтомологической экспертизы специалисты обнаружили книжных ложноскорпионов (Chelifer cancroides) в жизнеспособном состоянии.

Книжный ложноскорпион имеет сплющенное тело длиной всего 3—4 мм. Окрас тела коричневато-бурый. Вторая пара ротовых конечностей (педипальпы) имеет крупные, массивные клешни. Глаза примитивные с небольшим количеством рецепторов. У некоторых видов вообще нет внешних глаз, и они различают свет с помощью расположенных под кутикулой рецепторов.

Вид распространён по всему свету, встречается как в жилище человека, так и под корой старых пней, в ульях, в старых гнёздах птиц, в конюшнях и сараях.

Ведёт скрытный образ жизни. Передвигаясь одинаково хорошо вперёд, боком и вспять, он охотится на сеноедов, клещей, коллембол, постельных клопов, а также на мелких личинок жуков. Для человека безопасен, так как не может проколоть кожу своими клешнями. Более того – поедая прочих соседствующих с человеком обитателей, ложноскорпионы приносят определенную пользу.