18 июня 2021



В орловском МФЦ появился первый компьютер на базе отечественного процессора BAIKAL-M

Компьютер работает под управлением операционной системы семейства «Альт» компании «Базальт СПО» и использует специализированный продукт для автоматизации деятельности многофункциональных центров — автоматизированную информационную систему «МФЦ ДЕЛО» с системой криптографического обеспечения «КАРМА». Работа с документами осуществляется с помощью модуля «Редактирование файлов», который был создан компаний ЭОС в рамках технологического партнерства с МойОфис.

Напомним, “Байкал” — это отечественный восьмиядерный процессор. Производится бесфабричной компанией. Т.е. она разработала сам процессор, но изготавливает процессоры на сторонних производственных площадках. Появление уже второго отечественного процессора открывает широкие возможности полноценного включения в программы импортозамещения, столь широко декларируемые и поддерживаемые в России на госуровне уже в течение нескольких лет.

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 11:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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