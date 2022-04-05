5 апреля 2022



В орловском МФЦ запустили бота для общения с жителями

Найти ответы на вопросы и сориентироваться в большом перечне услуг МФЦ теперь поможет чат-бот «Мои Документы» Орловской области. Специальный сервис создан в мессенджере Телеграм @mfc57_bot. С помощью него любой человек сможет получить информацию об адресе и режиме работы любого МФЦ Орловской области.

По каждому МФЦ Орловской области в режиме реального времени можно увидеть:

количество предоставленных за текущий день услуг;
количество талонов находящихся в очереди;
среднее время ожидания в очереди;
количество работающих окон приема и выдачи документов.
С помощью чат-бота заявитель может осуществить предварительную запись в любой МФЦ Орловской области в удобное для него время по необходимой ему услуге.

Также можно осуществить проверку готовности к выдаче поданных ранее документов.

Для того чтобы попасть в чат-бот мессенджера Телеграм необходимо в поле «Поиск» ввести @mfc57_bot.

 

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Опубликовано 05 Апр 2022 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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