В орловском МФЦ запустили бота для общения с жителями

Найти ответы на вопросы и сориентироваться в большом перечне услуг МФЦ теперь поможет чат-бот «Мои Документы» Орловской области. Специальный сервис создан в мессенджере Телеграм @mfc57_bot. С помощью него любой человек сможет получить информацию об адресе и режиме работы любого МФЦ Орловской области.

По каждому МФЦ Орловской области в режиме реального времени можно увидеть:

количество предоставленных за текущий день услуг;

количество талонов находящихся в очереди;

среднее время ожидания в очереди;

количество работающих окон приема и выдачи документов.

С помощью чат-бота заявитель может осуществить предварительную запись в любой МФЦ Орловской области в удобное для него время по необходимой ему услуге.

Также можно осуществить проверку готовности к выдаче поданных ранее документов.

Для того чтобы попасть в чат-бот мессенджера Телеграм необходимо в поле «Поиск» ввести @mfc57_bot.