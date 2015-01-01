В орловском НКМЦ началось техническое оснащение будущей школы проекта «УчимЗнаем»

Орловский НКМЦ (бывшую областную детскую больницу) посетила Светлана Етманова, официальный представитель компании Samsung, которая является партнёром проекта и готова обеспечить будущих орловских учеников всей необходимой техникой. Она осмотрела помещение, в котором расположится будущая школа.

Мы, со своей стороны, готовы предоставить специалистов различных профилей для помощи в построении комфортной пациентам среды обучения. И это хорошо, что школа находится на отдельном этаже: дети будут приходить в иной, отличный от больничной палаты, мир, — заметила Светлана Етманова.

Проект «УчимЗнаем» — это не просто школа с её учителями, учебниками и домашними заданиями. Это совершенно другая концепция преподавания и обучения. Привычную классную доску заменит доска интерактивная. На неё будут заведены все необходимые для обучения материалы. Учебников в школе тоже не будет. Вместо них педагоги и ученики получат компактные планшеты с нужной программой. Этим техническим оснащением и занимается компания Samsung.

Главный акцент проекта «УчимЗнаем» состоит в том, чтобы ребёнок покинул ставшее привычным за время долгого лечения отделение с его врачами, медсестрами и процедурами. Поэтому интенсивной учебной программы здесь не будет. Равно как и не будет привычных учителей. Ставку в будущей школе сделают на молодые кадры, которым будет по силам не только быстро освоить современную технику, но и заинтересовать мальчишек и девчонок в образовательном процессе и отвлечь их от мыслей о болезни. Подбором учителей, или как здесь их иначе будут звать, тьюторов занимается сейчас департамент образования.

Мы ориентируемся, что в будущей школе будет около тридцати детей. Сейчас департамент образования подбирает педагогов, которые будут нам интересны. Следующим шагом в организации образовательной среды проекта «УчимЗнаем» станет приезд специалиста, который решит, сколько оснащения необходимо учебному классу и проверит всю техническую составляющую, — сообщила руководитель центра реабилитации, паллиативной помощи и социальной педиатрии НКМЦ Татьяна Воробьёва.

Центр планируется открыть к новому учебному году — в сентябре. Поэтому сейчас начинается оформление помещения, которое расположено в правом крыле 9 этажа параклинического корпуса.

 

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Опубликовано 24 Мар 2017 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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