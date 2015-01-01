В Орловском областном выставочном центре пройдет выставка живописи и иконописи (12+)

С 28 июня по 29 июля в Орловском областном выставочном центре будет проходить художественная выставка «Из былого в сегодня и вечность» (12+). Выставка посвящена 75-й годовщине освобождения Орловского края от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторы выставки: Союз художников России, Областной выставочный центр, Подольский выставочный зал, Историко-мемориалъный музей-заповедник «Подолье» , член Союза художников России С.М. Колесник (Ефимкина) и семья члена Союза художников СССР М.Н. Ефимкина (1912-1985), инициативная группа деревни Лески Орловской области, Храм иконы Владимирской Божией Матери села Дубна Чеховского района Московской области, Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» поселка Шарапово Чеховского района Московской области.

На выставке будут экспонироваться живопись и иконопись уроженца деревни Лески Орловской области, участника ВОВ, члена Союза художников СССР М.Н. Ефимкина и его дочери, члена Союза художников России С.М. Колесник (Ефимкиной).

Также на выставке будут представлены портреты Ефимкина, выполненные заслуженным художником России В.А. Васильевым , народным художником РСФСР Е.И. Самсоновым и И.К. Собакиным.