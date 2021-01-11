В орловском онкологическом диспансере появилось новое оборудование

Как сообщил губернатор области Андрей Клычков на своей странице в соцсетях, в орловском онкологическом диспансере заменён гамма-терапевтический аппарат, эксплуатируемый с 1996 года. Установлен новый линейный ускоритель Varian Halcyon, позволяющий сократить время воздействия облучения. Стоимость аппарата — 149 млн рублей.

Кроме того, подготовлено помещения для установки новейшей модели мультиспирального компьютерного томографа Revolution, рассчитанного на широкий спектр клинических задач, который также уже приобретен. Дополнительно закуплено медицинское оборудование. В общей сложности на эти цели выделено почти 400 млн рублей.

Также подготовлен проект хирургического корпуса лечебного учреждения. «Вопрос его строительства будем прорабатывать в рамках реализации федеральных программ», — проинформировал Клычков.