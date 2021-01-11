11 января 2021



В орловском онкологическом диспансере появилось новое оборудование

Как сообщил губернатор области Андрей Клычков на своей странице в соцсетях, в орловском онкологическом диспансере заменён гамма-терапевтический аппарат, эксплуатируемый с 1996 года. Установлен новый линейный ускоритель Varian Halcyon, позволяющий сократить время воздействия облучения. Стоимость аппарата — 149 млн рублей.

Кроме того, подготовлено помещения для установки новейшей модели мультиспирального компьютерного томографа Revolution, рассчитанного на широкий спектр клинических задач, который также уже приобретен. Дополнительно закуплено медицинское оборудование. В общей сложности на эти цели выделено почти 400 млн рублей.

Также подготовлен проект хирургического корпуса лечебного учреждения. «Вопрос его строительства будем прорабатывать в рамках реализации федеральных программ», — проинформировал Клычков.

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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