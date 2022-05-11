В Орловском онкологическом диспансере появился новый компьютерный томограф

Новый 16-срезовый томограф заменил своего старого собрата. Новая система и быстрее и точнее. А качество изображения на выходе стало еще лучше. Об этом сообщили наши коллеги из ГТРК «Орел». Современный аппарат приобретен на средства национального проекта «Здравоохранение» специально для подготовки к лучевой терапии. Его стоимость более 64 миллионов рублей. На новом аппарате можно будет выполнить все виды стандартной и универсальной диагностики. 12 мая начнется обучение медперсонала работе на новом оборудовании. А через две недели через томограф пройдут первые пациенты.