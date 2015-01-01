В Орловском перинатальном центре открыли молитвенную комнату

В лечебном учреждении на улице Генерала Жадова начала работу молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах», — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Помещение, в котором будущие мамы и их близкие смогут помолиться о благополучном рождении ребенка, будет открыто на первом этаже центра с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00. Здесь можно будет поставить свечу перед иконой, договориться со священником о совершении таинств и треб; по вторникам в 11:30 здесь будут совершаться молебны. Чин освящения молитвенной комнаты совершил секретарь Орловской епархии протоиерей Владимир Сергеев. По его словам, это место не только позволит роженицам в спокойной обстановке помолиться о предстоящих родах и получить духовную поддержку, но и станет миссионерским центром микрорайона «Веселая Слобода».

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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