В Орловском перинатальном центре открыли молитвенную комнату

В лечебном учреждении на улице Генерала Жадова начала работу молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах», — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Помещение, в котором будущие мамы и их близкие смогут помолиться о благополучном рождении ребенка, будет открыто на первом этаже центра с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00. Здесь можно будет поставить свечу перед иконой, договориться со священником о совершении таинств и треб; по вторникам в 11:30 здесь будут совершаться молебны. Чин освящения молитвенной комнаты совершил секретарь Орловской епархии протоиерей Владимир Сергеев. По его словам, это место не только позволит роженицам в спокойной обстановке помолиться о предстоящих родах и получить духовную поддержку, но и станет миссионерским центром микрорайона «Веселая Слобода».