В орловском ПФР изменился ряд телефонов

С января 2022 года в управлении персонифицированного учета ОПФР по Орловской области изменились номера телефонов.

Отделение Пенсионного фонда сообщает об изменении с 10 января номеров телефонов специалистов для оказания консультаций страхователям по вопросам приема отчетности (формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД).

Страхователи, зарегистрированные в Должанском, Колпнянском, Ливенском районах и городе Ливны, могут получить консультацию по телефонам:

8 (48677) 7-74-40, 7-74-41, 7-74-42.

Страхователи, зарегистрированные в Болховском, Новосильском, Корсаковском, Мценском районах и городе Мценске, могут воспользоваться телефонами:

8 (48646) 7-53-18, 7-53-19, 7-53-20.

Специалисты управления персонифицированного учета окажут консультации с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16-45.